Труп пожилого мужчины нашли в сугробе в Удмуртии

23 марта 2021 года в селе Юкаменское сотрудники правоохранительных органов нашли тело 61-летнего местного жителя в сугробе возле его дома. В ходе проверки удалось установить, что мужчина умер от удушья, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Проверку начали из-за беспокойства брата погибшего. Он сообщил в полицию, что несколько дней приходил домой к родственнику, но того не было дома.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили во дворе следы уборки снега с крыши и находившуюся в сугробе лопату.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства и причины смерти пожилого жителя Удмуртии.

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