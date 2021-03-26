В Удмуртии ищут пострадавших от деятельности четырех мошенниц

В Удмуртии ищут потерпевших от рук четырех мошенниц Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Сотрудники межрайонного отдела №5 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии задержали четырех жительниц Костромской и Свердловской областей. Их подозревают в краже, совершенной 24 марта 2020 года в Ижевске. Но правоохранители уверены, что от рук мошенниц могли пострадать и другие жители. Если таковые есть, пресс-служба ведомства просит их сообщить о факте кражи в полицию.

Установленный факт произошел 24 марта в Индустриальном районе. Женщины зашли в квартиру 60-летней ижевчанки и якобы хотели продать ей некий товар. Они попросили пенсионерку не закрывать входную дверь, а ее саму увели на кухню, чтобы продемонстрировать возможность их продукта.

Когда мошенницы вышли из квартиры, пожилая хозяйка обнаружили, что из комнаты у нее пропали 48 тысяч рублей.

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