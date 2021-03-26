Мужчина и женщина в Ижевске погибли, отравившись газом
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Вечером 24 марта 2020 года в квартире на улице Лихвинцева в Ижевске нашли тела мужчины и женщины. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Позже высинилось, что причиной их кончины стало отравление угарным газом. Предположительно, источником утечки мог стать сломанный водонагреватель.
Установили, что погибшие – 41-летняя и 45-летний жители Камбарского района.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Кроме того, сейчас опрашивают владельца квартиры и родственника погибших.
Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
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