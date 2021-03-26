Карта распространения коронавируса на 26 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 марта 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии вновь начало с каждым днем расти число заразившихся коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на утро 26 марта, за минувшие сутки в республике COVID-19 заболело еще 82 человека. При этом только 75 человек выздоровели, их выписали.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 480
Воткинск - 1 327
Глазов - 1 668
Можга - 1 198
Сарапул - 1 103
Завьяловский район - 1 721
Алнашский район - 597
Балезинский район - 462
Вавожский район - 278
Воткинский район – 345
Глазовский район - 303
Граховский район - 193
Дебесский район - 245
Игринский район - 662
Камбарский район - 267
Каракулинский район - 211
Кезский район - 304
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 311
Малопургинский район - 464
Можгинский район - 290
Сарапульский район - 345
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 220
Увинский район - 782
Шарканский район - 514
Юкаменский район - 249
Якшур-Бодьинский район - 450
Ярский район - 271
А вакцину к сегодняшнему дню поставили уже 42 046 жителей.
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