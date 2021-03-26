Карта распространения коронавируса на 26 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 марта 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии вновь начало с каждым днем расти число заразившихся коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на утро 26 марта, за минувшие сутки в республике COVID-19 заболело еще 82 человека. При этом только 75 человек выздоровели, их выписали.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 480

Воткинск - 1 327

Глазов - 1 668

Можга - 1 198

Сарапул - 1 103

Завьяловский район - 1 721

Алнашский район - 597

Балезинский район - 462

Вавожский район - 278

Воткинский район – 345

Глазовский район - 303

Граховский район - 193

Дебесский район - 245

Игринский район - 662

Камбарский район - 267

Каракулинский район - 211

Кезский район - 304

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 311

Малопургинский район - 464

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 345

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 220

Увинский район - 782

Шарканский район - 514

Юкаменский район - 249

Якшур-Бодьинский район - 450

Ярский район - 271

А вакцину к сегодняшнему дню поставили уже 42 046 жителей.

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