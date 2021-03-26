Задержана 25-летняя жительница Удмуртии, которая подозревается в истязаниях своей бабушки-инвалида Фото: Сергей ГРАЧЕВ

25-летняя безработная жительница Глазова задержана по подозрению в систематических избиениях своей 75-летний слепой бабушки. Девушка уже была ранее судима, а сейчас постоянно злоупотребляет алкоголем, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия именно употребление спиртных напитков часто становилось причиной конфликтов между внучкой и пенсионеркой. Они жили вместе, так как пожилая женщина фактически находилась на попечении подозреваемой, потому что не могла самостоятельно передвигаться.

Однако после очередного избиения 75-летняя женщина инвалид решила обратиться в полицию. Бабушку отправили в больницу, где за ее состоянием следят медики.

Сама подозреваемая сейчас находится в СИЗО. Против нее возбудили уголовное дело. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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