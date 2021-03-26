В выходные, 27 и 28 марта, в Удмуртии столбик термометра поднимется до +7°С

В выходные в Удмуртии осадков не ожидается, а столбик термометра поднимется до +7°С Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные, 27 и 28 марта, в Удмуртии температурный фон сохранится выше климатических норм на 2-4°С. Осадков не ожидается, а столбик термометра поднимется до +7°С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Ночная температура воздуха не будет опускаться ниже -4...-9°С. А вот с утра возможна гололедица на дорогах и плохая видимость.

Предварительный прогноз на следующую неделю обещает ветреную погоду и осадки. На это повлияет циклоническая деятельность.

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