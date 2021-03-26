Видео: жительница Ижевска спустилась со склона в Сочи на сноуборде в вечернем платье

Ижевчанка Ольга Прохорова спустилась со склона в Сочи на сноуборде в вечернем платье

Ольга Прохорова из Ижевска занимается сноубордингом уже 8 лет, правда, на любительском уровне. В этом году она вдохновилась популярным видео из соцсети Tik Tok («Тик Ток») и решила повторить его. Для этого она арендовала ярко-розовое вечернее платье и отправилась на горнолыжный курорт в Сочи, чтобы спуститься с горы на сноуборде. О своей поездке она рассказала порталу IZHLIFE (18+).

«Это было смешение чувств, - рассказала девушка. - Адреналинит от того, что ты в платье, и нужно не упасть. А это был пятый или шестой спуск. Тело тогда уже не слушается. И ты думаешь: главное не упасть, не испортить платье и не опозориться. А нужно вести себя, как будто легко получается. Хотя было тяжеловато».

Кстати, если бы Ольга упала, или другим способом повредила вечернее платье, в котором она была, ей бы пришлось заплатить за него 3 500 рублей.

Спуск со склона длился почти 9 минут. Девушка привлекла внимание всех на горе. К концу дистанции она начала немного замерзать. За время спуска от холода у нее онемела рука. Но рядом оказался муж ижевчанки, который сразу накинул ей на плечи теплую куртку.

«Я ехала, а люди в кабинках подъемника прилипли к стеклу. Я приехала вниз, ко мне подбежала женщина. Она не могла связать два слова: «Ах, вообще… Вообще!». Она повторяла это примерно полминуты. Все были впечатлены», - делится впечатлениями Ольга.

Ранее во время одного из спусков ижевчанка травмировала руку, после чего долгое время боялась вставать на сноуборд. Однако, она все же переборола себя и решила отпраздновать это таким необычным способом - спуститься с горы в вечернем платье.

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