Хозяйке котокафе в Ижевске из-за долга не дают забрать 12 кошек, которые остались внутри помещения

Фото: /vk.com/azj_izhevsk

Хозяйку котокафе «Мяуленд» в столице Удмуртии Марину Шергину не пускают в арендуемое помещение. В кафе практически в заложниках остаются 12 кошек. Об этом Марина рассказала «Комсомолке».

Девушка не может попасть в заведение из-за долга, якобы накопившегося в прошлые годы. Сумма — 250 тысяч рублей.

Котокафе ранее накопило огромные долги из-за пандемии, но жители Ижевска помогли погасить их. Аренду за март оплатили вперед. Откуда взялась новая сумма, Марина не знает.

Фото: /vk.com/azj_izhevsk

«22 марта позвонил арендодатель с просьбой составить акт сверки. Он не был составлен, документов, что имеется задолженность, нет. Я начала собирать выписки из банков, чтобы понять, за какой период есть долг», — говорит Марина.

Утром 24 марта она пришла в котокафе, а следом за ней вошли двое мужчин. Они заявили, что закрывают помещение по указанию арендодателя. Взять с собой кошек Марине не позволили. Она смогла унести только одно больное животное. В тот же день Марина написала заявление в полицию.

Фото: /vk.com/azj_izhevsk

В пресс-службе МВД по Удмуртии подтвердили, что было получено заявление. На место выходил участковый вместе с ветеринарами.

«Оценено состояние здоровья. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Питание обеспечено. Собственник помещения кормит и поит их, отпускать не собирается».

Проводится проверка.

Напомним, Котокафе «Мяуленд» открылось в Ижевске в 2014 году. За время существования заведения более 80 котов нашли свой дом.

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