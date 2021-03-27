В Удмуртии от коронавируса за сутки скончалось трое человек

42 475 жителей Удмуртии уже вакцинировались от коронавируса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались три женщины. Одной из них было уже 99 лет. Двум другим - 64 и 65. Об этом сообщает оперштаб региона.

Заразилось COVID-19 еще 85 жителей республики. Это означает, что число заболевших за сутки вновь больше, чем было вчера и продолжает расти.

При этом вылечились и были выписаны лишь 74 пациента.

42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 431 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 26 989 пациентов. 374 жителя, к сожалению, скончался.

Всего в Удмуртии провели 956 632 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 727.

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