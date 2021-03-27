В Ижевске накрыли наркопритон на улице Советской

Против трех посетителей наркопритона в Ижевске составили административные протоколы Фото: pixabay.com

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии пресекли деятельность наркопритона, который находился в квартире одного из домов по улице Советской в Ижевске. Также они задержали подозреваемого в организации незаконной деятельность. Им оказался 44-летний неработающий и ранее судимый за аналогичное преступление мужчина. Он проживал в одной из комнат этой квартиры, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Выяснилось, что мужчина в течение нескольких месяцев разрешал наркозависимым изготавливать и употреблять запрещенные вещества в своем жилище. На это указывали вещества и посуда, которые были найдены в квартире

Против ижевчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, против трех посетителей наркопритона, которых там поймали, составили административные протоколы.

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