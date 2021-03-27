В Ижевске накрыли наркопритон на улице Советской

Против трех посетителей наркопритона в Ижевске составили административные протоколы
Фото: pixabay.com
Сотрудники УНК МВД по Удмуртии пресекли деятельность наркопритона, который находился в квартире одного из домов по улице Советской в Ижевске. Также они задержали подозреваемого в организации незаконной деятельность. Им оказался 44-летний неработающий и ранее судимый за аналогичное преступление мужчина. Он проживал в одной из комнат этой квартиры, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Выяснилось, что мужчина в течение нескольких месяцев разрешал наркозависимым изготавливать и употреблять запрещенные вещества в своем жилище. На это указывали вещества и посуда, которые были найдены в квартире
Против ижевчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Кроме того, против трех посетителей наркопритона, которых там поймали, составили административные протоколы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В 2021 году ликвидируют 46 мест концентрации ДТП на дорогах Удмуртии
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира