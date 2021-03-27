В 2021 году ликвидируют 46 мест концентрации ДТП на дорогах Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии разработали план работ на 2021 год по обеспечению безопасности дорожного движения. В этом году по итогам анализа аварийности за 2020 год выявили 46 участков концентрации ДТП на дорогах республики. Их будут устранят, сообщает пресс-служба правительства региона.

«По итогам анализа аварийности за 12 месяцев 2020 года на территории Удмуртии выявлено 46 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Что на 9 мест меньше, чем в прошлом году», - рассказал начальник УГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев.

Для этого собираются установит освещение и светофоры, поставить барьерные ограждения и сделать искусственные неровности.

В 2020 году в рамках обеспечения безопасного дорожного движения было обустроено:

- освещение на 6 участках региональных и межмуниципальных дорог;

- 3 светофорных объекта;

- 12 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД;

- установка тросового ограждения на дороге Ижевск-Воткинск для физического разделения транспортных потоков;

- устройство освещения на 4 участках региональных автодорог,

- установлено 5 светофорных объектов.

Важно, что для тех же целей ведется работа и со стороны министерства образования. Так, они закупают световозвращающие элементы для школьников, а еще оснащают школьные автобусы аптечками и устанавливают в учебных заведениях оборудование, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;

Напомни, в скором времени в Удмуртии установят новые камеры видеофиксации нарушений ПДД и осветят опасные участки дорог.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Хозяйке котокафе в Ижевске из-за долга не дают забрать 12 кошек, которые остались внутри помещения

В Удмуртии от коронавируса за сутки скончалось трое человек