С 1 июля 2021 года в Ижевске будут демонтировать вывески, которые не соответствуют дизайн-коду Фото: Ульяна Колмогорова

С 1 июля 2021 в Ижевске будут демонтировать информационные конструкции, которые не соответствуют дизайн-коду, который был принят в 2018 году. Вывески с нарушениями будут принудительно сняты, а юридические лица, нарушающие правила благоустройства города, могут заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии в столице Удмуртии ввели мораторий на привлечение к ответственности предпринимателей, не соблюдающих требований правил благоустройства города. А в 2021 оду эту работу возобновят. Уже запланированы рейды по улицам, в том числе с волонтерами, а также круглые столы с предпринимателями, где будут разъяснены все требования к оформлению вывесок в соответствии с дизайн-кодом.

Отметим, что с 2019 года за несоблюдение правил благоустройства горда к административной ответственности привлекли 736 лиц. Общая сумма штрафа за это время составила 3 миллиона 503 тысяч рублей.

Дизайн-код регламентирует размещение информационных конструкций - вывесок, табличек, витрин и кронштейнов. При разработке такого порядка предпринимательское сообщество поддержало проект, согласившись с тем, что правила должны быть едиными для всех.

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