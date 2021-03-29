Погода в Ижевске 29 марта: переменная облачность и до +8°С

На этой неделе пройдут дожди
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимый город! На календаре понедельник, 29 марта. Первый месяц весны подходит к концу и приносит с собой тепло.
По данным Удмуртского гидрометцентра, днем в Ижевске переменная облачность. Воздух прогреется до +6...+8°С.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Ночью столбик термометра упадет до -7...-5°С. Сохранится переменная облачность.
Эти сутки пройдут преимущественно без осадков. Местами на дорогах сохранится гололедица, будьте аккуратны.
Узнать погоду на следующую неделю можно в нашем материале.
Желаем продуктивной рабочей недели!
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