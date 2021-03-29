Лжесотрудник банка похитил 550 тысяч рублей у 31-летнего рабочего завода Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: pixabay.com

Рабочий завода обратился в дежурную часть МВД России «Глазовский». Как сообщает пресс-служба учреждения, мужчина перевел лжесотруднику банка 550 тысяч рублей, пытаясь защититься от оформления кредита мошенниками.

Известно, что потерпевшему позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудников банка. Злоумышленник действовал по старой схеме: сообщил мужчине о том, что на его имя пытаются оформить кредит, и для предотвращения незаконных действий предложил оформить встречный кредит.

Потерпевший следовал инструкции мошенника и перевел ему деньги через мобильное приложение. Возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает: не переводите незнакомым лицам деньги ни под каким предлогом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Снег со льдом упал с павильона на женщину и ребенка в Удмуртии

- Четыре машины столкнулись на перекрестке ул. Кирова и ул. Пушкинская в Ижевске