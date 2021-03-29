Вновь в Удмуртии за сутки скончались три человека

42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин - 87 лет и 71 года, а еще женщина, которой был 71 год. Об этом сообщает оперштаб региона.
Заразилось COVID-19 еще 80 жителей республики. Это означает, что число заболевших за сутки вновь больше, чем было вчера и продолжает расти.
При этом вылечились и были выписаны лишь 73 пациента.
42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.
За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 594 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 27 140 пациентов. 380 жителей, к сожалению, скончались.
Всего в Удмуртии провели 963 224 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 163.
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