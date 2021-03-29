Грузоподъемность единственной ледовой переправы в Удмуртии уменьшили до 6 тонн

Фото: пресс-служба Сарапульского-Пассажирского Порта

В Сарапуле уменьшили грузоподъемность ледовой переправы через реку Кама. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Переправа была открыта в декабре 2020 года, ее грузоподъемность составляла 10 тонн. Дорога соединяет Сарапул и населенный пункт Ершовка. Теперь по ней разрешен проезд транспортных средств массой не более 6 тонн.

Напомним, что на этой неделе потеплеет до +9°С и пройдут дожди.

Автомобилистов просят быть внимательными.

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