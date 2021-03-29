Первый самолет авиакомпании «Россия» прибыл в аэропорт Ижевска из Москвы

Фото: пресс-служба «Ижавиа»

Вчера, 28 марта, аэропорт Удмуртии принял первый рейс авиакомпании «Россия». Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».

Фото: пресс-служба «Ижавиа»

Самолет Sukhoi Superjet 100 (Сукхой Суперджет) прибыл в Ижевск из Москвы. В дальнейшем выполнение рейсов Удмуртия - Столица России будут выполнять на этих воздушных судах два раза в день:

- Вылет из Шереметьево в 07:40 и 16:55, прибытие в Ижевск в 10:35 и 19:45 соответственно;

-Обратные рейсы вылетают из Удмуртии в 11:35 и 20:45, прилетают в столицу России в 12:45 и 21:50.

Вместимость воздушного суда: 87 мест, в числе которых 12 – бизнес-класс.

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