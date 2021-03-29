В Удмуртии стартовал проект по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми

В течение 2021 года специалисты Республиканской клинической психиатрической больницы проведут обучающие семинары в учебных заведениях Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии стартовал проект «Ребенок - взрослый: поймем друг друга», который направлен на обучение педагогов, социальных работников, школьных психологов и родителей тому, как они могут заметить признаки жестокого обращения и сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

«К сожалению, проблема жестокого обращения и насилия над детьми в последнее время становится все более актуальной. Дети подвергаются физическому, сексуальному насилию, эмоциональному пренебрежению. Поэтому мы и решили начать такой проект», - рассказывает главный специалист по медицинской психологии Минздрава Удмуртии Светлана Пуговкина.

Кстати, первый такой семинар уже состоялся, он прошел 25 марта в Сарапуле. А в течение 2021 года специалисты Республиканской клинической психиатрической больницы проведут обучающие семинары в учебных заведениях региона. Кроме того, по мере необходимости будут организованы индивидуальные консультации с детьми и подростками.

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