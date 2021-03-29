В Ижевске ищут 15-летнего подростка Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске разыскивают 15-летнего Морозова Даниила. ПСО «Регион 18» сообщает, что 27 марта подросток вышел из дома на улице Ленина и отправился в неизвестном направлении.

На вид мальчику 15 лет, он брюнет, его рост 150-160 см, телосложение - худощавое.

Он был одет в трехцветную куртку (красно-бело-черную), темные джинсы и кроссовки.

Тех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию или звонить по номеру 8 951 195 29 71.

UPD: В группе ПСО «Регион 18» сообщили, что ребенка нашли живым.

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