Опекун из Удмуртии, избивший свою подопечную-инвалида, заплатит штраф в размере 6 тысяч рублей

Пьяный подсудимый несколько раз кулаком ударил по лицу инвалида в Удмуртии
Фото: pixabay.com
Суд признал виновным жителя Удмуртии и назначил ему штраф в размере 6 тысяч рублей за избиение своей 41-летней недееспособной подопечной - инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Преступление произошло 15 января 2021 года в деревне Быргында Каракулинского района. Подсудимый был пьян, вышел во двор своего частного дома, где проживал с подопечной, и несколько раз ударил ее по лицу кулаком. Причиной насилия стала личная неприязнь.
В результате у женщины сломан нос, а также экспертиза зафиксировала другие многочисленные телесные повреждения.
Подсудимый свою вину признает. Он принес извинения потерпевшей и оплатил ее лечение. Однако от обязанностей опекуна его отстранили. Для женщины назначен другой опекун.
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