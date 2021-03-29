Опекун из Удмуртии, избивший свою подопечную-инвалида, заплатит штраф в размере 6 тысяч рублей

Пьяный подсудимый несколько раз кулаком ударил по лицу инвалида в Удмуртии Фото: pixabay.com

Суд признал виновным жителя Удмуртии и назначил ему штраф в размере 6 тысяч рублей за избиение своей 41-летней недееспособной подопечной - инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Преступление произошло 15 января 2021 года в деревне Быргында Каракулинского района. Подсудимый был пьян, вышел во двор своего частного дома, где проживал с подопечной, и несколько раз ударил ее по лицу кулаком. Причиной насилия стала личная неприязнь.

В результате у женщины сломан нос, а также экспертиза зафиксировала другие многочисленные телесные повреждения.

Подсудимый свою вину признает. Он принес извинения потерпевшей и оплатил ее лечение. Однако от обязанностей опекуна его отстранили. Для женщины назначен другой опекун.

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