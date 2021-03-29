Нейрохирурги в Ижевске провели операцию на черепе мужчины с использованием виртуальной 3D реконструкции

Врачи Удмуртии создали для пациента индивидуальный имплантат Фото: пресс-служба минздрава Удмуртии

Нейрохирурги Городской клинической больницы №7 в Ижевске установили титановый трансплантат и восстановили форму черепа мужчине, в голову которого отскочило колесо. Врачи провели сложнейшую реконструктивную операцию с использованием виртуальной 3D реконструкции. Они создали для пациента индивидуальный имплантат, так как у них не было ориентиров в виде лицевых костей и возможности опираться на симметрию. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«Операция длилась 3,5 часа. Мы восстановили форму черепа, установили титановый трансплантат. Операция была также направлена на эстетическое восстановление лица. Для меня операция по устранению настолько обширного дефекта костей черепа и лица первая, - рассказывает нейрохирург ГКБ №7 Ольга Мурашова.

Это была уже повторная операция. Сам инцидент произошел год назад. Тогда 36-летний мужчина в Балезинском районе получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, когда менял лопнувшее колесо, и его металлическая часть отскочила ему в череп. У жителя Удмуртии были множественные переломы костей и обширные раны на лице.

Для транспортировки его в Ижевск в ГКБ №7 была задействована санавиация. Врачи прооперировали его, удалив сдавливавшие мозг осколки костей и кровоизлияния.

«Врачи не просто спасли жизнь пациенту - из крайне тяжелого состояния он восстановился до ясного сознания с возможностью обслуживать себя, контролировать поведение, самостоятельно ходить и общаться», - пишут в пресс-службе минздрава республики.

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