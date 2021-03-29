Есть вопрос: в каком возрасте ижевчанам лучше всего ставить брекеты?

Врач-ортодонт стоматологической клиники «Авангард» Кристина Попцова Фото: личный архив героев

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) стартует марафон здоровья. В прямом эфире с 14:03 до 14:44 врач-ортодонт стоматологической клиники «Авангард» Кристина Попцова ответит на все волнующие вопросы об установке брекетов.

Также поговорим о том, как ухаживать за брекетам во время носки, какие есть ограничения в еде во время ношения брекетов и могут ли вернуться зубы в прежнее положение после их снятия.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нейрохирурги в Ижевске провели операцию на черепе мужчины с использованием виртуальной 3D реконструкции

В Удмуртии стартовал проект по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.