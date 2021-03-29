Жители сел Удмуртии смогут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2021 году Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Во второй половине 2021 года в Удмуртии разработают функциональные схемы для благоустройства общественных пространств в селах Удмуртии. Это будут объекты в Каркалае, Игре, Киясово и Дебесах, где хотят обновить набережную. Важно, что проекты будут разрабатывать с учетом мнения жителей сел. В центре территориального развития для работы с обращениями граждан. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отмечается, что в основном, запросы у жителей бывают схожими: хорошие тротуары, освещение, озеленение, возможность для отдыха с детьми. Но именно благодаря общению с местными жителями разработчики проекта могут узнать особенности территории, ее локальную идентичность.

«Благоустроенные объекты формируют у жителей новую норму восприятия пространства, что увеличивает спрос на их появление. И в этом году мы планируем провести обучение для муниципалитетов, где расскажем о поэтапном механизме благоустройства общественных пространств», - говорит Вера Мизгир, руководитель департамента развития городской среды ЦТР.

В прошлом году такую методику уже применяли при благоустройстве парка «Юбилейный» в Кезу. Парк стал пользоваться популярностью еще на этапе строительства. Только за время обустройства территории ее посетили более 90% жителей поселка Кез. В этом году разработчики проекта планируют проанализировать свою работу и востребованность пространства у жителей, а если понадобится, то и внести коррективы. Также будут поступать с благоустроенными в 2021 году пространствами.

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