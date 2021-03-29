«Удмуртия - прекрасный регион для туристов»: ведущий РЕН ТВ Сергей Доля приехал в Ижевск на съемки программы

Ведущий РЕН ТВ Сергей Доля приехал в Ижевск на съемки программы про Удмуртию

Популярный блогер-фотолюбитель и ведущий программы «Невероятно интересные истории» (16+) на РЕН ТВ Сергей Доля приехал в Ижевск на съемки программы про Удмуртию. Он поделился с «Комсомолкой» первыми кадрами и рассказал, почему для нового выпуска выбрал именно нашу республику.

«Удмуртия - прекрасный регион для туристов, чтобы приехать в целях отдыха. Поэтому мы решили посмотреть и показать. Видели достаточно много, много ездим по окрестностям. Вчера мы были в роли арестантов», - рассказывает Сергей Доля.

В деревне Бачкеево Сергей Доля побывал в музее «Этапный пункт», где предлагают полное погружение в историю. Так, он в образе ссыльного в кандалах прошелся по части сибирского тракта, которая проходит по территории Удмуртии. А еще увидел, как жили арестанты на таких вот этапных пунктах и попробовал кашу.

Кроме того, Сергей со своей командой побывал в музее-заповеднике Лудорвай.

«Настолько душевные женщины, которые нас встречали и кормили перепечами, танцевали на печной заслонке. Очень весело, очень круто, мне очень понравилось!» - делится впечатлениями известный ведущий.

Программу обязательных и самых интересных мест для посещения в Удмуртии помогли составить местные гиды.

«Здесь столько всего интересного - не только природа, но и с этнографической точки зрения. Столько разных развлекух для туристов», - говорит путешественник.

Сергей Доля уже был в Удмуртии, но приезжал к нам ненадолго. Поэтому решил вернуться - съемки в нашей республике стали его личной инициативой. В итоге на канале РЕН ТВ выйдет программа «Невероятно интересные истории», в которую войдут больше 30 сюжетов об Ижевске и Удмуртии. А еще через полтора месяца, планируется выпустить большой проект - гид по Удмуртии.

Кстати, сегодня, 29 марта, Сергей Доля отправится в Воткинск в музей Чайковского. А завтра вместе со съемочной группой посетят «Ижевский машиностроительный завод».

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