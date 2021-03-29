Школу по стендовой стрельбе в Ижевске перенесут в Завьяловский район

Фото: БУ УР «СШ по стендовой стрельбе», https://vk.com/udmurtiashooting

В социальных сетях появились слухи о закрытии и сносе школы по стендовой стрельбе в Ижевске. Жители были обеспокоены тем фактом, что она закрыта уже не первый месяц. Однако, эти слухи поспешил развеять министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский. Он рассказал «Комсомолке», когда заработает школа и куда ее собираются переносить в ближайший год.

Тот факт, что учреждение на данный момент приостановило свою работу, по словам министра, связан с тем, что сейчас изменились правила по хранению оружия и их приводили в соответствие.

«На днях Росгвардия должна дать лицензию, и школа продолжит свою работу», - комментирует Александр Варшавский.

В ближайший год школа, которая сейчас работает по адресу Молодежная, 96, будет перенесена в новое здание. Это связано с тем, что земля, на которой сейчас стоит учебное заведение, выставлена на продажу арендодателем.

«Мы ищем сейчас вариант, куда перенести школу. Процесс займет порядка года. За это время стоит задача найти новую землю для этой школы. У нас есть инвестор, который готов вложиться в создание такого комплекса. У нас есть взаимодействие с российским стрелковым союзом, который готов помочь нам с инвентарем и оборудованием», - говорит министр спорта Удмуртии.

Сейчас присматривают участки в Завьяловском районе.

«Мы уже один участок выбрали, но его не согласовали авиаслужбы, потому что он находится в зоне захода на посадку самолетов», - рассказывает Александр Варшавский.

Кроме того, министр отметил, что стендовая стрельба тесно связанна с промышленностью нашего региона.

«Стендовая стрельба - традиционно наш вид спорта, так как в Удмуртии выпускаются ружья. Мы заинтересованы чтобы этот вид спорта сохранился в нашей республике», - подчеркнул он.

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