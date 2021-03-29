С начала 2021 года сумма штрафов за нарушения по очистке кровель в Ижевске приближается к 2 миллионам

158 лиц привлечены к ответственности за нарушения по уборке крыш Фото: со страницы мэра Ижевска Олега Бекмеметьева

С начала 2021 года правоохранительные органы вели проверку нарушений по расчистке кровель в Ижевске. Всего к административной ответственности привлечены 158 должностных лиц. Общая сумма штрафов приближается к 2 миллионам рублей. Об этом сообщает мэр горда Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях.

Всего обнаружено 356 нарушений: 159 - скользкость и снег, 179 - снежные навесы, сосульки, 27 - складирование снега на детскую площадку.

«Весеннее потепление - это повод посмотреть наверх, нет ли на крышах домов и зданий снежных навесов и ледяных наростов. Прежде всего - это забота управляющих компаний, ТСЖ и собственников офисов, магазинов. Расчистка кровель придомовых территорий на контроле муниципальной милиции», - пишет глава Ижевска.

В случае опасности схода снежных масс с крыши, ижевчан просят обращаться в управляющую компанию или звонить по телефону 072 (с мобильных 998-072).

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