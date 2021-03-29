Задержан подозреваемый, напавший на водителя такси в Ижевске Фото: pixabay.com

Ночью в полицию обратился 27-летний ижевчанин, который работает водителем такси. Он рассказал, что один из его пассажиров на улице Сабурова приставил к нему нож и попытался угнать автомобиль. В этот момент молодой человек, который находился за рулем, выпрыгнул из машины, а подозреваемый сел внутрь и уехал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Позже этот автомобиль заметил на улице Ворошилова экипаж ДПС. Они попросили мужчину за рулем остановится, но тот проигнорировал их. Тогда началась погоня, в ходе которой злоумышленник не справился с управлением и въехал в снежный бруствер.

Его задержала полиция и против него возбудили уголовное дело. Удалось установить, что это был ранее судимый 30-летний ижевчанин.

Автомобиль уже вернули законному владельцу.

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