25 и 26 марта в Ижевске обновились температурные рекорды для весеннего периода Фото: pixabay.com

Пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии сообщила, что 25 и 26 марта в Ижевске обновились температурные рекорды. Так, 25 марта самый теплый день фиксировался еще в 1981 году. Тогда столбик термометра поднялся до +7,5°С, а в 2021 году рекордная температура изменилась лишь на одну десятую градуса. А вот 26 марта температура в столице республики составила 10,2°С, таким образом был побит рекорд 1939 года, который составлял +9,7°С.

Еще в пресс-службе ведомства сообщили, что в середине нынешней недели изменится тип погоды – она станет ветреная и влажная. Но в целом температурный фон будет отмечен выше климатических норм.

Подробнее о погоде на неделю можно прочитать по ссылке.

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