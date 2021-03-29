Зачем для установки брекетов ижевчанам нужно удалять зубы мудрости

Врач-ортодонт стоматологической клиники «Авангард» Кристина Попцова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) стартовал марафон здоровья. В прямом эфире врач-ортодонт стоматологической клиники «Авангард» Кристина Попцова ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов.

А еще в нашем подкасте вы узнаете: какие процедуры необходимы перед установкой брекетов? Почему в 90% нужно убрать зубы мудрости? К чему приведет неправильный уход за брекетами? И какую пищу не советуют есть во время носки брекетов?

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