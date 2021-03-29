Театр из Удмуртии вошел в пятерку лучших на фестивале «Театральное Приволжье»

Театр «Точка» из Сарапула на награждении финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Театр «Точка» из Сарапула вошел в пятерку лучших на фестивале «Театральное Приволжье», который завершился 27 марта. В 2021 году центральная площадка торжественной церемонии награждения находилась в Ижевске. В финале участвовали 28 коллективов из 14 регионов. Кроме того, театр «Точка» получил гран-при за авторский спектакль «Маленькая история», диплом l степени за афишу к спектаклю «Мимишки открывают второй фронт», диплом 3 степени за клоунаду-притчу «Путь туда и обратно» и другие награды, сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Подведение итогов проводилось в онлайн-формате. Всего определили победителей в девяти номинациях. А 23 апреля всех победителей приглашают в Ижевск, где им организуют показ лучшего студенческого спектакля на большой сцене Государственного национального театра Удмуртии.

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