30 марта в Ижевске будет солнечная погода без осадков

Продолжаем радоваться весеннему солнцу Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Погода продолжает радовать весенним солнышком. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 30 марта в Ижевске ожидается преимущественно ясная погода без осадков. В утреннее и вечернее время на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха составит +8..+10°С. Ветер западный, 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -4°С, направление ветра изменится на юго-западное, скорость составит около 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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