Вновь трое скончавшихся и производство российской вакцины в Китае: последние новости коронавируса в Удмуртии на 29 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 29 марта Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин - 87 лет и 71 года, а еще женщина, которой был 71 год. Об этом сообщает оперштаб региона.

Заразилось COVID-19 еще 80 жителей республики. Это означает, что число заболевших за сутки вновь больше, чем было вчера и продолжает расти.

При этом вылечились и были выписаны лишь 73 пациента.

42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 594 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 27 140 пациентов. 380 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 963 224 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 163.

Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.

Коронавирус в России

RT на русском сообщает, что российский фонд прямых инвестиций договорился с китайской компанией о производстве более чем 60 млн доз вакцины «Спутник V». Этот объем позволит обеспечить прививкой более 30 млн человек. Кстати, благодаря вакцине «Спутник V», а также искусственному интеллекту, применяемому для распознавания ковидной пневмонии Москва входит топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин.

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