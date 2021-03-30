9 детских садов в Удмуртии закрылись из-за ОРВИ на карантин

Больше 60% заболевших ОРВИ в Удмуртии за минувшую неделю - дети Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За минувшую неделю девять детских садиков Удмуртии пришлось закрыть из-за подъема заболеваемости ОРВИ среди детей. Как сообщает республиканский Роспотребнадзор, карантин ввели в детсадах Кезского, Завьяловского, Балезинского, Сюмсинского, Красногорского, Граховского и Глазовского районов.

Тем не менее, общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе регистрировалась ниже эпидемического порога на 42,2%. С 22 по 28 марта заболели 11818 жителей, причем более 60% случаев пришлось на детей до 14 лет (7570 случаев).

В целом некоторый подъем заболеваемости наблюдался в Глазове, Ижевске и шести сельских районах. Так, за минувшую неделю ОРВИ заболело 5816 ижевчан – это почти половина заболевших в регионе. Однако уровень заболеваемости в столице Удмуртии все равно был ниже эпидемического порога на 26%.

По результатам проведенных исследований было установлено, что эпидемический процесс поддерживается преимущественно за счет риновирусов, вирусов гриппа вновь не обнаружили.

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