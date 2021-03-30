Двум жителям Ижевска, которые закололи знакомого ножом, вынесли приговор

Потерпевший скончался от более чем 30 ножевых ранений Фото: pixabay.com

В Ижевске суд вынес приговор двум местным жителям. 40-летняя женщина и 34-летний мужчина закололи знакомого ножом на почве пьяной ссоры, об этом сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

Как было установлено, трагедия случилась в ночь с 10 на 11 июля 2020 года на территории Ленинского района города Ижевска. Осужденные и еще один 42-летний мужчина распивали спиртные напитки в одном из частых домовладений. Между женщиной и потерпевшим произошла ссора. Ижевчанка схватила нож и дважды ударила оппонента. Затем, осознав содеянное, она попросила второго мужчину вызвать скорую помощь, но тот вместо этого нанес потерпевшему еще более 30 ударов ножом. Многие ранения пришлись в область головы и шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте, а обвиняемые скрылись.

Задержать их удалось в кратчайшие сроки. Мужчине суд назначил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщине – три года условно.

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