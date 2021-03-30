Ливневую канализацию Ижевска начали чистить перед паводком

Дорожные службы делают все возможное, чтобы избежать подтопления территорий Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске начались противопаводковые мероприятия, в частности, идет вывоз снега с улиц и расчистка ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба города со ссылкой на главного инженера городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марата Чемалтынова.

74 км закрытой ливневой канализации вдоль городских дорог уже подготовлены к приему талых и дождевых вод: ливневку очистили и промыли. Также в рабочее состояние привели 95% дождеприемных колодцев. Сейчас продолжается расчистка водоотводных канав и разморозка водопропускных труб горячей водой.

В Ижевске расчищают ливневую канализацию Фото: пресс-служба Ижевска

До середины апреля в частном секторе Первомайского и Ленинского районов предстоит подготовить к весеннему паводку еще 30,9 км водоотводных канав и водопропускных труб.

Кроме того, с подверженных подтоплению городских улиц уже вывезено 110 тыс. кубометров снега. Осталось убрать еще 10 тыс. кубометров. Всего же за зиму дорожники вывезли более 800 тыс. кубометров снега – это уже на 150 кубометров больше, чем в прошлом году.

Ижевчанам напоминают: в случае подтопления городских территорий, обратиться можно по телефону 072, с мобильных - 998-072.

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