Двое пенсионеров скончались в Удмуртии от коронавируса 30 марта Фото: pixabay.com

В Удмуртии в минувшие сутки от коронавируса скончались мужчина 64 лет и женщина 75 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

При этом количество зараженных и выздоровевших - одинаковое, и составило 78 пациентов. Кстати, в числе заболевших 7 детей и 14 пенсионеров.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 672 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 27 218 пациентов. 382 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 965 498 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 2 274.

В республике уже вакцинировали 43 353 человека.

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