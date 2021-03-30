Удмуртия вошла в десятку лучших регионов по искусственному лесовосстановлению Фото: pixabay.com

Рослесхоз представил рейтинг лучших регионов по искусственному лесовосстановлению за 2020 год. Учитывалась фактическая площадь выполненных работ. Так, Удмуртия вошла в десятку в этом списке. В минувшем году в республике восстановили 5,5 тыс. га леса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кстати, по ПФО Удмуртия оказалась на втором месте. Лесные культуры высаживались ручным способом.

Первое место в стране досталось Иркутской области, которая воссоздали более чем 15 тыс. га. Леса. Еще в десятку вошли Красноярский край, Тверская область, Вологодская область, Ленинградская область), Республика Карелия, Республика Башкортостан, Хабаровский край и Свердловская область.

А по сравнению с 2019 годом Удмуртия показала динамику роста в этой области.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

9 детских садов в Удмуртии закрылись из-за ОРВИ на карантин

Двое пенсионеров скончались в Удмуртии от коронавируса 30 марта