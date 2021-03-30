Тела двух мужчин нашли в бане в Удмуртии Фото: pixabay.com

Утром 28 марта в бане в селе Люк Завьяловского района Удмуртии обнаружили тела 41-летнего и 49-летнего местных жителей. При осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Уже удалось установить, что накануне происшествия мужчины вместе с компанией знакомых выпивали. После чего, находят в состоянии опьянения, они отправили в баню. А уже утром их тела нашли другие участники застолья.

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