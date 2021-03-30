Третий этап реконструкции начнется в Школе юных летчиков в Ижевске

Для Школы юных летчиков в Ижевске хотят дозакупить оборудование, отремонтировать и благоустроить прилегающую территорию Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Школе юных летчиков в Ижевске начнется третий этап реконструкции. На него планируют потратить порядка 8 миллионов рублей. По словам мэра города Олега Бекметьева, хотят дозакупить оборудование, отремонтировать и благоустроить прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этот этап реконструкции, которая началась еще в 2019 году, станет последним. После этого для курсантов возобновится учебный процесс уже в обновленном здании. Ранее сообщалось, что ученики вернутся в учебное заведение 1 сентября 2021 года.

Кстати, за два прошедших этапа реконструкции потратили уже 30,5 миллиона рублей. За это время отремонтировали два этажа, обновили фасад и входную группу. А еще закупили симуляторы полетов, квадрокоптеры и оборудование для лазерного тира.

Напомним, в 2021 году также планируется заняться реконструкцией веревочного парка у школы юных летчиков в рамках инициативного бюджетирования. А еще недавно школе присвоили имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова.

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