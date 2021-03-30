На подготовку проекта реконструкции парка «Берёзовая роща» в Ижевске выделят 8 миллионов рублей Фото: Амир Закиров

На прошедшей сессии Гордумы Ижевске было принято решение выделить из бюджета города 8 миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции парка «Берёзовая роща». В проект также войдет благоустройство моста через речку Карлутку и ее прибрежной зоны. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр горда Олег бекмеметьев.

Напомним, в этом году эскиз проекта согласовывали еще и с жителями города. Сейчас им занимаются проектировщики, а после них документы передадут строителям.

«Планируется, что к концу года проект будет готов. А вот начнётся ли благоустройство любимого многими парка в 2022 году, решат сами жители. С 26 апреля по 30 мая на платформе 18.gorodsreda.ru пройдёт голосование за общественные пространства, на которые будет выделено финансирование по нацпроекту «Жильё и городская среда» в следующем году», - напоминает глава Ижевска.

Кстати, в этом году в голосовании принимают участие три городских пространства – это парк «Берёзовая роща», «Тишино» и вторая часть эспланады.

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