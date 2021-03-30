Фотофакт: жители Ижевска достали лодки, чтобы передвигаться по городу

Фотография появилась в одной из ижевских групп в социальных сетях Фото: https://vk.com/izhevsk118?w=wall-141514192_1636474
В социальных сетях жители Ижевска жалуются на непроходимые лужи, которые образовались на улицах города. Но есть и те, кто нашел способ решить эту проблему. Так, один ижевчанин предложил передвигаться по улицам города, потопленным талыми водами, с помощью надувной лодки и весел. Такая фотография появилась в одной из ижевских групп в социальных сетях.
Жители города в комментариях оценили креатив ижевчанина.
«Ты сделал мой день», - пишет Сергей Пантелеев (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
«А удочка где?», -интересуется Алексей Попов.
Кстати, в Ижевске уже начали противопаводковые мероприятия, в частности, идет вывоз снега с улиц и расчистка ливневой канализации. 74 км закрытой ливневой канализации уже подготовлены к приему талых и дождевых вод. Также в рабочее состояние привели 95% дождеприемных колодцев.
А удочка где?
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Третий этап реконструкции начнется в Школе юных летчиков в Ижевске
Тела двух мужчин нашли в бане в Удмуртии