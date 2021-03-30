Как ижевчанам вырастить полезные для здоровья продукты на своем огороде

Расскажет врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) второй день марафона здоровья. В прямом эфире с 14:03 до 14:44 врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова.

Она расскажет, при каких заболеваниях и какие овощи можно вырастить в своем огороде и как выбрать удобрения в магазине, чтобы продукт оставался полезным.

А еще в эфире мы разыграем сертификаты на 1500 рублей на МРТ среди наших слушателей.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Кстати, вчера, в рамках марафона здоровья, врач-ортодонт Кристина Попцова ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов.

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