Житель Удмуртии осужден на 9 лет за убийство 71-летнего односельчанина

Житель Удмуртии осужден на 9 лет за убийство ножом 71-летнего односельчанина
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62-летнего жителя Якшур-Бодьинского района признали виновным в убийстве 71-летнего односельчанина. Мужчина на получил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Преступление произошло в ночь с 17 на 18 ноября 2020 года в одном из частных домов в селе Старые Зятцы. Там мужчины выпивали, между ними завязался конфликт. Осужденный ударил своего знакомого не менее четырех раз ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.
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