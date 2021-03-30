Житель Удмуртии осужден на 9 лет за убийство 71-летнего односельчанина

Житель Удмуртии осужден на 9 лет за убийство ножом 71-летнего односельчанина Фото: pixabay.com

62-летнего жителя Якшур-Бодьинского района признали виновным в убийстве 71-летнего односельчанина. Мужчина на получил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Преступление произошло в ночь с 17 на 18 ноября 2020 года в одном из частных домов в селе Старые Зятцы. Там мужчины выпивали, между ними завязался конфликт. Осужденный ударил своего знакомого не менее четырех раз ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тела двух мужчин нашли в бане в Удмуртии

В новом корпусе туберкулезного диспансера в Ижевске начала работать котельная