В новом корпусе туберкулезного диспансера в Ижевске начала работать котельная

Взрослое отделение туберкулезного диспансера в Ижевске сможет принимать до 100 пациентов Фото: со страницы председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова в социальных сетях

В новом корпусе республиканской туберкулезной больницы, строительство которого ведется прямо сейчас, запустили работу котельной. Таким образом оба отделения – детское и взрослое, уже находятся в тепловом контуре. В 2021 году также планируется заключить контракты на поставку необходимого оборудования, а его установку хотят начать в 2022 году. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напомним, взрослое отделение сможет принимать до 100 пациентов, а детское – сможет разместить в стационаре 40 человек.

«Новый корпус республиканской туберкулезной больницы - долгожданный и очень нужный объект для Удмуртии. Несмотря на то, что заболеваемость туберкулезом у нас ниже, чем в среднем по России - 26,6 случаев на 100 тысяч населения, нам есть куда стремиться. Кроме того, и детское, и взрослое отделения будут оснащены самым современным оборудованием, а в больнице смогут диагностировать и лечить пациентов и с другими заболеваниями бронхолегочной системы!», - пишет Ярослав Семенов.

Напомним, в 2020 году заболеваемость туберкулезом среди жителей Удмуртии действительно снизилась почти на треть.

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