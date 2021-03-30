Карта распространения коронавируса на 30 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 30 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии в минувшие сутки от коронавируса скончались мужчина 64 лет и женщина 75 лет. При этом количество зараженных и выздоровевших - одинаковое, и составило 78 пациентов.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 632
Воткинск - 1 336
Глазов - 1 699
Можга - 1 198
Сарапул - 1 113
Завьяловский район - 1 732
Алнашский район - 597
Балезинский район - 464
Вавожский район - 280
Воткинский район – 348
Глазовский район - 309
Граховский район - 193
Дебесский район - 258
Игринский район - 694
Камбарский район - 273
Каракулинский район - 212
Кезский район - 307
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 467
Можгинский район - 290
Сарапульский район - 355
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 221
Увинский район - 795
Шарканский район - 526
Юкаменский район - 250
Якшур-Бодьинский район - 454
Ярский район - 271
В республике уже вакцинировали 43 353 человека.
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