Карта распространения коронавируса на 30 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 30 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

В Удмуртии в минувшие сутки от коронавируса скончались мужчина 64 лет и женщина 75 лет. При этом количество зараженных и выздоровевших - одинаковое, и составило 78 пациентов.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 632

Воткинск - 1 336

Глазов - 1 699

Можга - 1 198

Сарапул - 1 113

Завьяловский район - 1 732

Алнашский район - 597

Балезинский район - 464

Вавожский район - 280

Воткинский район – 348

Глазовский район - 309

Граховский район - 193

Дебесский район - 258

Игринский район - 694

Камбарский район - 273

Каракулинский район - 212

Кезский район - 307

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 467

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 355

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 221

Увинский район - 795

Шарканский район - 526

Юкаменский район - 250

Якшур-Бодьинский район - 454

Ярский район - 271

В республике уже вакцинировали 43 353 человека.

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