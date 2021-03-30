30 марта экс-главу Удмуртии Александра Соловьева освободили от заключения Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 30 марта, экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, который был освобожден от заключения в связи с состоянием здоровья, освободили от заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

Ранее старшая дочь Александра Соловьева Евгения Сирик рассказала, что экс-главу после освобождения передадут семье, и они отвезут его в больницу, так как он находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Тогда осужденный и его адвокат подали апелляцию, которую суд рассмотрел, но оставил наказание без изменений. После вынесения окончательного приговора бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика. Позже Александр Соловье попросил суд освободить его от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья, суд его ходатайство удовлетворил.

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