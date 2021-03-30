В Удмуртии в 2020 году снизилось число разводов Фото: pixabay.com

В 2020 году в Удмуртии было зарегистрировано 5 147 разводов, эта цифра на 170 случаев меньше, чем в 2019 году. А значит, число разводов, по данным статистики, в республике снизилось. При этом число заключаемых браков в 2020 году в регионе уменьшилось более чем на две тысячи. Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева на сессии госсовета сообщила, что такая ситуация говорит о кризисе семейных отношений.

«В 2019 году мною было предложено ввести предмет "семьеведение" в школах. В настоящее время этот предмет в качестве пилота введен в 30 образовательных организациях республики. Также возникает необходимость введения семейной медиации для решения конфликтов», — говорит детский омбудсмен.

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