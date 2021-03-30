Ольга Филиппова освобождена от должности председателя контрольного комитета Удмуртии Фото: пресс-служба Госсовета УР

Сегодня, 30 марта, депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение снять с поста председателя Государственного контрольного комитета региона Ольгу Филиппову. Сейчас она находится под домашним арестом, так как обвиняется в растрате.

Напомним, на должность она была назначена в декабре 2020 год. Затем, в начале марта сообщалось, что она решила покинуть пост по собственному желанию. Однако в тот же день стало известно, что ее арестовали.

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