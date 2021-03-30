Суд обязал туроператора вернуть жительнице Удмуртии более 200 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку Фото: pixabay.com

Жительница Сарапула в феврале 2020 года покупала путевку в Чехию у туроператора за 247 000 рублей. Однако улететь ей не удалось, так как вмешалась пандемия, и границы были закрыты, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Чтобы вернуть свои средства обратно, а еще получить неустойку и компенсацию морального вреда, ей пришлось обратиться в суд, который в итоге удовлетворил ее иск. Суд установил, что женщина является пенсионером, а

90-дневный срок возврата стоимости оплаченной туристической услуги истек, к моменту ее обращения в правоохранительные органы. Это и стало причиной для взыскания с туроператора в пользу истца суммы, которую она заплатила за путевку. Кроме того, ей заплатят неустойку в размере 862 рубля 80 копеек, а также 5 000 рублей за компенсацию морального вреда. Еще компания должна будет оплатить штраф, сумма которого составила 126 431 рубль.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии в 2020 году снизилось число разводов

Ольга Филиппова освобождена от должности председателя контрольного комитета Удмуртии