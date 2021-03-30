С 30 марта по 1 апреля в Удмуртии ожидается усилении ветра до 18 м/с Фото: pixabay.com

Пресс-служба гидрометцентра Удмуртии сообщает, что с 30 марта по 1 апреля в Удмуртии ожидается сильное усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать скорости до 18 м/с. Кроме того, будет идти дождь и мокрый снег. Из-за этого на дорогах возможна гололедица.

Такая погода может стать причиной чрезвычайных происшествий в регионе. Поэтому жителей просят быть внимательными и следить за новостями. Также населению рекомендуется подготовить набор на случай отключения энергоснабжения. А водителям быть крайне аккуратными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии в 2020 году снизилось число разводов

Суд обязал туроператора вернуть жительнице Удмуртии более 200 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку